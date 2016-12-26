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26.12.2016 11:05

Во всех мурманских театрах стартовала новогодняя кампания. В театре Северного флота сразу две премьеры для детей

Любовь Дубова.


Новогодняя компания.  В театре Северного флота  премьера. Спектакль "Кот в сапогах".   Первыми зрителями стали ученики 20-й школы.
Детский смех в зале - лучший отклик на спектакль. Хитрый кот лихо закручивает остросюжетную историю, полную приключений. Режиссер не отступает от сюжета известной французской сказки. На сцене появляются и людоед, и романтичная принцесса, и простодушный Жак.
Артист драматического театра Северного флота Дмитрий Васин: "Кот будет немножко сумасшедшим, немножко героем, немножко Д'Артаньяном. немножко Остапом Бендером. Кот будет тем персонажем, который будет заводить всю ситуацию".
Основной репертуар театра Северного флота - для взрослых. Но вот уже 30 с лишним лет, в преддверии новогодних праздников, артисты готовят спектакли и для маленьких северян. И сами признаются - на детскую аудиторию работать гораздо сложнее.
Главный режиссер драматического театра Северного флота Юзеф Фекета: "Для детей сложнее. Потому что, когда классик режиссуры выразился таким образом. Для детей надо работать также как для взрослых, но еще лучше. И это правда. Это действительно так. Потому что ребенок - он непосредственный, воспринимает то, что происходит на сцене очень активно. Очень импульсивно и актер должен быть готов к этому".
Блиц: "Тут интересно и мы развиваемся. То есть уже много, что знаем, будем знать".
Чтобы показать "Кота в сапогах" режиссер-постановщик Юрий Сергиенко изучил шесть разных пьес. Остановился на тексте известного драматурга Николая Шувалова. Сказка получилась веселой, динамичной и интересной.
Спектакль будет идти каждый день. В аккурат до Нового года. А 2 января "Кота в сапогах" на сцене театре Северного флота сменит следующая детская премьера. Волшебная сказка "Заколдованное место". Зрителей всех спектаклей обязательно поздравит Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.
Дед Мороз: "Желаю вам всем здоровья, счастья. Самое главное, чтобы вы были радостными, оптимистичными и ждали от жизни очень много хорошего. И оно обязательно придет!"
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