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26.12.2016 10:24

Полицейские кинологи со своими питомцами побывали в гостях у школьников

На днях сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области посетили школьников средней школы № 43 города Мурманска.

Вместе с полицейскими в гости к ребятам приехали их четвероногие коллеги – немецкая овчарка Офелия, австралийская овчарка Аякс, бельгийские овчарки Атака и Акура, а также совсем юный четвероногий полицейский – щенок бельгийской овчарки Ата.

Перед тем, как продемонстрировать элементы дрессировки, сотрудники полиции рассказали зрителям, в чем особенность кинологической службы, в каких случаях и для раскрытия каких видов преступлений применяются служебные собаки.

Под руководством инструкторов Аякс без труда нашел среди нескольких сумок ту, в которой находились наркотические средства. Акура продемонстрировала зрителям, с каким профессионализмом она распознала запах и указала на школьника, у которого находился имитатор наркотиков. Офелия безошибочно справилась с заданием по распознанию и идентификации запахов: среди множества детей она отыскала хозяина детской рукавички. Атаке предстояло найти запрещенное вещество в машине. Однако эта закладка не представила для собаки особых затруднений – обойдя машину, собака нашла место, в котором находился имитатор, и обозначила его, присев рядом. Специально обученные собаки Акура и Атака продемонстрировали задержание условного нарушителя.

После показательных выступлений полицейские разрешили всем желающим поближе познакомится со служебными собаками и щенком Атой. На предложение стражей правопорядка школьники отреагировали с большой охотой, и с удовольствием гладили животных.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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