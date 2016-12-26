С побережья Баренцева моря — на туломский берег. Еще 12 семей переедут из аварийных домов Териберки в недавно построенный жилой комплекс в Коле

Наталия Бурдина.

Оценила качество возведенных по областной программе зданий губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Супруги Сычевы и их родственница Татьяна Бестужева в Териберке родились и прожили всю жизнь. В Коле получили квартиры.

Евгений Сычев: "Перспективы и условия для детей, для развития - все это лучше, чем в Териберке".

Мария Сычева: "Очень ждем этого момента, поскорее бы".

Переезд семей не пугает. Евгений останется работать на ГЭС, а Мария с Татьяной уверены — с работой и на новом месте проблем не будет.

Татьяна Бестужева: "Найдем обязательно. Тем более, повара. У нас вообще все повара и у меня дети повара".

В Коле же создана вся необходимая инфраструктура для жизни: учреждения образования, магазины, парк. Областной центр совсем рядом.

Министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан: "Детям вашим действительно здесь будет комфортно, так как здесь действительно хорошая школа".

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Прекрасный физкультурно-оздоровительный комплекс, а еще через буквально несколько метров - это районный центр культуры".

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), сопредседатель регионального отделения "Общероссийский народный фронт" Лариса Круглова: "Ну а мы - с администрацией Кольского района, города Кола - будем делать вашу жизнь еще лучше, строить новые спортивные объекты, культурные центры, детские площадки".

В два двадцатиквартирных дома на улице Поморской переедут 88 жителей Териберки.

Елена Синцова: "Ну, вообще, здорово. С аварийного дома переехать здорово, конечно, в новую квартиру — уютно, красиво. Дочь в восторге. Хоть сейчас переезжай".

И переезжать можно, не задумываясь о ремонте, ведь жилье сдается под ключ и с энергосберегающим оборудованием. В каждой квартире – узлы учета тепла.

Генеральный директор компании-подрядчика Юрий Кроитору: "Самое главное, что можно регулировать подачу тепла и экономить на затратах".

Новые дома построены в рамках региональной программы за счет средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. За шесть лет в регионе построено 43 дома, 9 из них в этом году. На момент старта программы в регионе насчитывалось 75 тыс квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012-го. На сегодня большая часть расселена. Свыше трех тысяч северян переехали из деревяшек в новые квартиры. Срок окончания программы – сентябрь 17 года. До этого времени осталось расселить ещё 500 человек.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Идет горячее обсуждение того, что эта программа должна быть продолжена. Безусловно, без федерального финансирования она не может быть реализована самим субъектом, поскольку это очень большое финансирование, которое требуется не только от субъекта, но и от муниципалитетов. Но благодаря фонду переселения из ветхого и аварийного жилья, фонду ЖКХ, муниципалам и собственным средствам мы такой объем значительный уже освоили".

Териберка вошла в программу в 14-м году. Свыше 120 жителей поселка уже получили квартиры в Коле. Тринадцать - в Мончегорске. Одиннадцать семей переехали во вторичное жилье. В следующем году в Териберке будет достроен новый дом на 64 квартиры. С вводом его в эксплуатацию, очередь на переселение из аварийного жилья в поселке будет ликвидирована.