Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области поздравляет северян с наступающим Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья! Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год – это время исполнения желаний, сбывшихся надежд и ярких впечатлений! Желаем, чтобы эти волшебные ощущения не покидали Вас весь грядущий год! Пусть вместе с Огненным Петухом, под бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь.

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, понимания и любви близких.

Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками, Новый год принесет в вашу жизнь много новшеств: успешных, радостных, веселых и самых невероятных приключений и чудес.

В знак начала Нового года и нового удачного поворота в вашей судьбе, пусть засияют над всеми домами миллионы ярких звезд и праздник наполнит ваш дом шумным весельем!

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области