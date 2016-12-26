"Век Мурманска". 2013 год

2013 год начался с приезда президента России Владимира Путина. Он прибыл в Североморск для вручения ордена Нахимова тяжёлому атомному ракетному крейсеру «Пётр Великий» - за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные личным составом корабля при выполнении боевых заданий командования. В режиме видеоконференции глава государства также заслушал доклад Министра обороны Сергея Шойгу, находившегося в Северодвинске, о приёме атомного подводного крейсера «Юрий Долгорукий» в состав Военно-морского флота России. В январе в городе развернулась снежная война с управляющими компаниями. Для наших коммунальщиков зима, как всегда, наступила неожиданно, город завалило снегом, во дворы не могли проехать ни скорые, ни пожарные. Были обращения в прокуратуру, штрафы руководству УК. Ситуация повторилась в начале марта, когда на город, по данным синоптиков, за пять дней выпала полуторамесячная норма осадков. 13 февраля на ул. Героев Рыбачьего в районе конечной остановки троллейбуса, следующего по маршруту № 6 была обнаружена бомба. На место происшествия прибыли все тревожные службы города. Специалисты - взрывотехники ОМОН установили, что это минометная мина калибра 52 мм без головного взрывателя времен Великой Отечественной войны. Она содержала 100 граммов тротила. Опасную находку, представляющую реальную угрозу для населения, передали военным саперам для дальнейшего уничтожения на полигоне.

Решение транспортных проблем в 2013 году стало одной из главных задач для властей Мурманска и области. Именно в 2013 году начались работы по реконструкции Восточно-объездной дороги – сегодня мы видим, какое чудо (и всего-то за три года!) возвели строители. Для решения проблем пробок были приглашены учёные из специализированного столичного института для изучения транспортных потоков в Мурманске, пассажиропотока (это вообще было сделано впервые), режима работы светофоров, схемы транспортных маршрутов и прочих показателей дорожного движения. Впоследствии их рекомендации были воплощены в жизнь. Кроме того, в 2013 году в Мурманске началась реализация абсолютно нового проекта под условным названием «Дорога в школу» - это проект по ремонту и реконструкции автомобильных подъездов к школам и детским садам.

21 мая, президент России Владимир Путин подписал Указ «О Дне полярника». Дата празднования Дня полярника не случайна: 21 мая в 1937 году начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс», которую возглавлял Иван Дмитриевич Папанин. Для нас, мурманчан, появление такого праздника, конечно, важно.

В 2013 году Мурманская область полностью вошла в Арктическую зону России. А в конце декабря произошло ещё одно важное для развития Арктики событие – было принято решение о восстановлении единственного в мире атомного лихтеровоза «Севморпуть».