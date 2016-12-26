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26.12.2016 11:25

Полицейскими в Кандалакше задержан подозреваемый в краже

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» с заявлением о краже обратилась 59-летняя местная жительница. Полицейским женщина пояснила, что накануне у нее в гостях были знакомые. Утром она обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой находились деньги и мобильный телефон.

Опросив всех гостей, оперативники установили, что к краже причастен неработающий 28-летний житель Кандалакши. Ранее мужчина уже был судим за кражу и угрозу убийством.

Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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