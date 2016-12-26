Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
26.12.2016 09:50

Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности детей в период школьных каникул и новогодних праздников

Прежде всего, необходимо быть особенно внимательными при появлении несовершеннолетних на проезжей части и возле нее. Сбавляйте скорость вблизи пешеходных переходов и мест скопления людей – детских площадок, парковых зон, школ, кинотеатров, торговых центров, не превышайте установленную дорожными знаками скорость. И самое главное – не садитесь за руль в состоянии опьянения.

Большую роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий с детьми играют родители. В полярную ночь возросла актуальность использования пешеходами светоотражателей. Ребенку необходимо объяснить их предназначение и следить за тем, чтобы светоотражатели постоянно присутствовали на верхней одежде ребенка во время его нахождения на улице.

Учитывая, что в каникулярные дни на улицах города дети часто появляются без присмотра взрослых, родителям и педагогам стоит провести беседы о безопасном переходе проезжей части (необходимости убедиться в безопасности перед переходом и недопустимости выхода на проезжую часть на запрещающие сигналы светофора), объяснить о недопустимости подвижных игр возле проезжей части. Необходимо рассказать ребенку о возможных дорожных ловушках.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.85
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.