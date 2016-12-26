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26.12.2016 09:35

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 декабря

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

09.00 – 16.00                пр. Героев-североморцев, 72
ул. Хлобыстова, 18

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ         ул. Крупской, 42
ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 17.00        ул. Первомайская, 4, 6

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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