"Время саами". Слушайте сегодня второй выпуск радиопроекта на "Радио Маяк – Мурманск" в 15.50

Юлия Устинова.

"Время саами". Наш радиопроект. Сегодня - второй выпуск. Об истории происхождения коренного народа Севера. Единого мнения у этнографов нет. Существует гипотеза, что саамы пришли на Кольскую землю со стороны Индийского полуострова. Другие исследователи согласия с этим не выражают. Ведь подобные перемены в судьбе народа всегда имеют отражение в фольклоре. В саамских сказках этого нет. Язык саами - особняк в филологии, лингвистическая загадка. На 70 процентов - уникальный. Обо всем этом - сегодня во втором выпуске проекта "Время саами" на "Радио Маяк - Мурманск" в 15.50.





