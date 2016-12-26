В Кировске открылся экскурсионно - туристический центр "Снежная деревня"

Светлана Деменева.

Медведь с балалайкой и хлеб-соль. Так в Кировске начала работу "Снежная деревня". Это уже девятый ее сезон. Тема - "Россия глазами русских и иностранцев". Организаторы держали все в секрете до официального открытия. Теперь в 27 залах на стенах можно увидеть все, чем знаменита страна. Крейсер "Аврора", Зимний дворец и императорская корона. Отсек подводной лодки и самовар с пряниками. Сколько снежных рисунков - не ответят и сами художники. Больше 30 человек работали над сооружением и из 18 тысяч кубометров искусственного снега возвели деревню общей площадью 2 тысячи 200 квадратных метров.

Директор экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня" Владимир Комягин: " В этом году деревня опять бьет рекорды по площади. Но так как мы установили рекорд в 2014 году - 2014 метров - увеличиваемся - но регистрировать уже не регистрируем. Ни к чему это все, но меньше уже нам сами посетители не позволят сделать. Скажут, что это такое, ну-ка, давайте, сделаем".





