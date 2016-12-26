Еще двенадцати заполярным семьям вручили ключи от новых квартир

Наталия Бурдина.

Ключи от новых квартир получили 12 заполярных семей. Торжественная церемония прошла в Кольской администрации. 88 жителей Териберки переедут в два двадцатиквартирных дома. Построили их за счет средств областного бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ, в рамках региональной программы. Териберка вошла в нее в 2014. 120 жителей поселка уже получили квартиры в Коле. Тринадцать - в Мончегорске. И только одиннадцать семей переехали во вторичное жилье. В следующем году в Териберке достроят дом на 64 квартиры. С вводом его в эксплуатацию, очередь на переселение из аварийного жилья в поселке исчезнет.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Идет горячее обсуждение того, что эта программа должна быть продолжена, безусловно, без федерального финансирования она не может быть реализована самим субъектом, поскольку это очень большое финансирование, которое требуется не только от субъекта, но и от муниципалитетов. Но благодаря фонду переселения из ветхого и аварийного жилья, фонду ЖКХ, муниципалам и собственным средствам мы такой объем значительный уже освоили".





