В регионе незначительно возросло количество случаев отравления некачественным алкоголем

Елена Ямаш.

В Мурманской области незначительно, но все же выросло количество случаев отравления некачественным алкоголем. За 9 месяцев - 18. Популярность нелегальной продукции из-за низкой стоимости. Только на минувшей неделе в Мурманске изъяли около 10 бутылок контрафакта. Косметические средства - какой была настойка боярышника, - вне поля зрения контролирующих органов, надзор только за алкогольной продукцией. И, тем не менее, специалисты отмечают, - партии средства, которое стало смертельным для 72 жителей Иркутска, в Мурманскую область не завозили.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Даже сталкиваемся с тем, что такая продукция - вот такая настойка так называемого боярышника, она продается в некоторых торговых точках даже без этикеток. Мы можем только проверять, декларирует ли продавец сам факт продажи такой продукции, так как написано "косметическая продукция" на этикетке".





