В Мурманской области, как и по всей стране, вступили в силу временные ограничения на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

Елена Ямаш.

В Мурманской области, также как и по всей России, вступили в силу ограничения на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Запрет временный - на 30 суток. Убрать с прилавков непищевую продукцию с содержанием этилового спирта должны юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости под запрет не попадают. В случае нарушений - штрафные санкции, арест и конфискация продукции.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области Лукичёва Лена: "Мы хотели бы обратиться, во-первых, к предпринимательскому сообществу - добровольно исполнить данное постановление главного государственного санитарного врача РФ, а гражданам проявить бдительность, и в случае, если они визуально видят такую продукцию, немедленно информировать нас, для того, чтобы мы уже приняли меры".

В последние дни Роспотребнадзор усилил контроль над алкогольной и непищевой продукцией с содержанием этилового спирта. Лабораторные исследования на предмет наличия токсичных примесей в отобранных на пробу жидкостях уже ведутся. Число отравившихся в Мурманской области незначительно, но все же растет. Если в 15 году зафиксировано 23 таких случая, за 9 месяцев этого - уже 18. Нелегальная продукция пользуется популярностью из-за дешевизны. Только за неделю в Мурманске изъято около 10 бутылок контрафакта. Косметические средства - каким была настойка боярышника, которой массово отравились в Иркутске - до запрета Роспотребнадзора - выпадали из поля зрения контролирующих органов, проверялся только алкоголь. Специалисты выяснили - средство, которое стало смертельным для 76-ти иркутян, в Мурманскую область не завозили. Продукция же с аналогичным названием - в продаже не редкость.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова : "Даже сталкиваемся с тем, что такая продукция - вот такая настойка так называемого боярышника, она продается в некоторых торговых точках даже без этикеток. Мы можем только проверять, декларирует ли продавец сам факт продажи такой продукции, так как написано "косметическая продукция" на этикетке".