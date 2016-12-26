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26.12.2016 08:42

В министерстве рыбного и сельского хозяйства Мурманской области подвели итоги конкурса грантов

Яков Осетров.

На развитие семейных животноводческих ферм и крестьянских хозяйств. Требования к претендентам - серьезные. Бизнес - обязательно - семейный и эффективный. В результате, первое место у Наталии Захаровой, на втором - Ибо Мчедлишвили, Артём Андронаки - третий. Все фермеры из Кольского района. Пропорционально итогам конкурса они разделят между собой 7,5 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Хотели привлечь и федеральные деньги, на следующий год мы уже будем включаться в программу федералов и большое пожелание - чтобы не только Кольский район был в лидерах, но и Зеленоборский, Кандалакша".
Опыт лидеров должен стать примером и для других фермеров. Деньги грантов можно потратить на покупку техники, как пример - или ремонт коровников. На подведении итогов конкурса подчеркнули, чем больше сильных хозяйств в регионе, тем крепче агропромышленная отрасль. От нее зависит занятость людей и продовольственная безопасность региона.
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