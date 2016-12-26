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26.12.2016 18:55

Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области подвело итоги конкурса грантов на развитие семейных животноводческих ферм и крестьянских хозяйств

Яков Осетров.

Региональное министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области - подвело итоги конкурса грантов на развитие семейных животноводческих ферм и крестьянских хозяйств. С победителями подписано соглашение о безвозмездной помощи.
Главная задача этого конкурса - поддержать малый бизнес в сфере сельского хозяйства, способный давать прибыль не только владельцам, но и региону. Такие примеры - есть: на 1 место вышла Наталия Захарова. На второе - Ибо Мчедлишвили. На третье - Артём Андронаки. Все - представители Кольского района. Они разделят между собой 7,5 миллионов рублей.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Залатать острые места и болевые точки. Это небольшие деньги на самом деле. Но для людей, которые погружены в эту тему - конечно, это огромное подспорье".
Деньги грантов - могут быть использованы для решения самых различных крестьянских задач. Например, на корма. Любой живности необходимо хорошее питание. Тем же курам -хлеб и пшеница, витамины и кукуруза...
Фермер (пос. Молочное) Артём Андранаки: "Чтобы яйценоскость повышалась - мел обязательно, кальций - это всё вынь да положь".
Итог заботы - отличные яйца. И те, что на пойдут на стол, и те, которые заложат в инкубатор - для продолжения рода. Природа любит разнообразие, поэтому хозяин все время экспериментирует с породами
Фермер (пос. Молочное) Артём Андранаки: "Есть разные - и с голыми шеями, и голубые куры, и красные, и Павловские".
Свой птичник - помимо коровника - есть и у Наталии Захаровой.
Фермер Наталия Захарова: "Где-то процентов 40 в этом году вылупилось цыплят - петухов. Одни петухи! Характер боевой, конечно".
Полученный грант Наталия Алексеевна потратит на ремонт кровли и также - запустит инкубатор. Хозяйка надеется - год будет сытным. По крайней мере, для тех, кто готов вкладывать в благополучие собственный труд.
Фермер Наталия Захарова: "Будет такой "подъёмистый", сильный, мощный год, потому что петух - он сильный".
Опыт лидеров - должен стать примером. В следующем году поддержку фермеров планируют увеличить за счет федерального софинансирования, поэтому к борьбе за гранты приглашают жителей всех муниципалитетов. В первую очередь юга области: Кандалакши, Зеленоборского, Умбы. Чем больше сильных хозяйств - тем лучше занятость людей на селе, и продовольственная безопасность региона.
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