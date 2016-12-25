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25.12.2016 14:27

Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета ТУ-154 над Черным морем

От имени жителей Мурманской области, правительства региона и от себя лично губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета над Черным морем.

«Весть о крушении ТУ-154 огромной болью отозвалась в сердцах северян. Мы выражаем сочувствие и поддержку родным и близким погибших, их товарищам и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в телеграмме.


/Управление по взаимодействию со СМИ/
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