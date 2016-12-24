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24.12.2016 17:05

В Ковдоре обрушилась горная порода. Люди не пострадали

Алексей Елкин.

Сегодня, 24 декабря, в 10 часов 56 минут в карьере рудника ковдорского предприятия при проведении горных работ на горизонте +118 метров с высоты 12 метров произошел вывал горной массы по плоскости скольжения объемом около 200 кубометров.

На момент ведения погрузочных работ у подножия данного горизонта находились автосамосвал и экскаватор, в результате автосамосвал получил механические повреждения. Водитель и экипаж экскаватора не пострадали. Для расследования инцидента создана комиссия под председательством технического директора предприятия. С материалами расследования можно ознакомиться по его завершению.

Для более безопасного ведения горных работ в настоящее время ведутся горные работы по расширению границ карьера, согласно утвержденного проекта "V очередь расширения карьера "Железный" с отработкой запасов до абсолютной отметки -660 метров", который получил положительные заключения от ФАУ "Главгосэкспертиза России". В данном проекте предусматривается ведение горных с более пологими углами откосов уступов и бортов в целом.
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