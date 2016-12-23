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23.12.2016 18:45

В драматическом театре Северного флота прошла премьера спектакля для детей "Кот в сапогах"

Любовь Дубова.

Во всех мурманских театрах стартовала новогодняя кампания. Сегодня премьера для детей в драмтеатре Северного флота. Спектакль "Кот в сапогах". Любимую многими сказку Шарля Перро в Заполярье поставили по пьесе известного драматурга Николая Шувалова. Первыми зрителями стали ученики школы №20. Хитрый кот лихо закручивает остросюжетную историю, полную приключений. Режиссер не отступает от сюжета известной французской сказки. На сцене появляются и людоед, и романтичная принцесса, и простодушный Жак. Новогодние постановки для юных северян - уже традиция, которой театр следует больше 30 лет. Артисты признаются, для детской аудитории работать гораздо сложнее.
Главный режиссер драматического театра Северного флота Юзеф Фекета: "Для детей сложнее. Потому что, когда классик режиссуры выразился таким образом. Для детей надо работать также, как для взрослых, но еще лучше И это правда. Это действительно так. Потому что ребенок - он непосредственный, воспринимает то, что происходит на сцене очень активно. Очень импульсивно и актер должен быть готов к этому".
"Кота в сапогах" на сцене театра Северного флота будут показывать до самого Нового года. А 2 января - снова премьера! Волшебная сказка "Заколдованное место". Зрителей всех спектаклей обязательно поздравит Дед Мороз, Снегурочка и другие, знакомые детям, и взрослым, сказочные персонажи.
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