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23.12.2016 19:09

Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Традиционно, в воскресенье, служба информационного вещания подведет итоги уходящей недели. Главные темы - ежегодные пресс-конференции президента Владимира Путина и губернатора Марины Ковтун.
В Москве на большой встрече главы государства с представителями СМИ работала и съемочная группа ГТРК "Мурман" - Анастасия Ярославская и Алексей Набокин. В нашем эфире - репортаж с места события. Акценты, расставленные Президентом, применительно, в том числе, к Мурманской области.
Во вторник губернатор региона провела итоговую пресс-конференцию. В частности, результаты выполнения субъектом "майских" Указов Президента прозвучали в качестве ответов на вопросы журналистов. На ежегодном форуме прессы отмечена успешная работа и отдельных авторов, и коллективов СМИ Кольского севера.
Подробности - вместе с другими темами - в предпраздничном, последнем в уходящем году выпуске "События недели".
В Мурманске - из состава горсовета - избран глава муниципального образования - Дмитрий Филиппов. Итоги первой встречи губернатора и мэра.
С именем города-героя на борту! Первый воздушный рейс  авиалайнера, названного в честь столицы Заполярья.
Премии губернатора "За особый вклад в развитие культуры и искусства". Цветы и теплые слова.
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