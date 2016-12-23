Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Традиционно, в воскресенье, служба информационного вещания подведет итоги уходящей недели. Главные темы - ежегодные пресс-конференции президента Владимира Путина и губернатора Марины Ковтун.

В Москве на большой встрече главы государства с представителями СМИ работала и съемочная группа ГТРК "Мурман" - Анастасия Ярославская и Алексей Набокин. В нашем эфире - репортаж с места события. Акценты, расставленные Президентом, применительно, в том числе, к Мурманской области.

Во вторник губернатор региона провела итоговую пресс-конференцию. В частности, результаты выполнения субъектом "майских" Указов Президента прозвучали в качестве ответов на вопросы журналистов. На ежегодном форуме прессы отмечена успешная работа и отдельных авторов, и коллективов СМИ Кольского севера.

Подробности - вместе с другими темами - в предпраздничном, последнем в уходящем году выпуске "События недели".

В Мурманске - из состава горсовета - избран глава муниципального образования - Дмитрий Филиппов. Итоги первой встречи губернатора и мэра.

С именем города-героя на борту! Первый воздушный рейс авиалайнера, названного в честь столицы Заполярья.

Премии губернатора "За особый вклад в развитие культуры и искусства". Цветы и теплые слова.



