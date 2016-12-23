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23.12.2016 19:30

В Москве сегодня - главное медиасобытие года. Итоговая пресс-конференция Владимира Путина

Анастасия Ярославская.

Сегодня в Москве съемочная группа ГТРК "Мурман" - Анастасия Ярославская и Алексей Набокин стали участниками  главного медиасобытия года - итоговой пресс-конференции Владимира Путина.  Впервые за 15 лет её переносили по срокам. Должна была состояться накануне, но в этот день страна прощалась с убитым в Турции послом Андреем Карловым.

В зале международного центра торговли - рекордное количество журналистов - почти 1,5 тыс. человек. В три раза больше, чем 15 лет назад на самой первой большой пресс-конференции Владимира Путина. Много иностранцев, регионалов. Несмотря на перенос мероприятия ни один командировку не прервал - все здесь. И каждый - с надеждой задать свой вопрос президенту.
Прошлое своё общение с журналистами в таком формате Путин начал с замшелого, как он сам тогда сказал, анекдота, про черные и белые полосы. Сегодня многие рассчитывали на продолжение. На этот раз, отвечая на вопрос о ситуации в российской экономике, глава государства, уже без юмора, оперируя конкретными цифрами, провел сравнительный анализ с 15 годом и резюмировал - “в целом двигаемся в рамках плана, он реализуется со знаком плюс”.
К слову, все, что касается экономики, социалки - неизменно в топе. Вектор был известен заранее - внутренняя ситуация. Отсюда вопросы про долги регионов, коррупцию, поддержку промышленности, сельское хозяйство - в этом году в отрасль направлено 3млрд рублей, что в пять раз больше прошлого года.
Общение как обычно - без регламента. Мероприятие живое. Плюшевых игрушек в этом году мы не увидели, но внимание коллеги привлекали всеми доступными способами.
В этот раз президент ответил на полсотни вопросов, за почти 4 часа. Ну а в это воскресенье, в "Событиях недели" мы расскажем и покажем, как все это было, взгляд изнутри.
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