В областном центре прошла 25-я отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия"

Алексей Котович.

Сегодня в Мурманске прошла 25-я отчетно-выборная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". На съезде избран новый состав политсовета, а также делегаты на общероссийский форум. Секретарем регионального отделения партии вновь стал Сергей Дубовой, спикер Мурманской областной Думы.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Мы должны четко следовать той программе, которую мы приняли, обещали нашим избирателям, что будем ее выполнять. И, конечно, должны ее реализовывать в нашем регионе на благо нашей Мурманской области".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Партия приступила к выполнению обещаний, которые давала своим избирателям. Речь идет о продолжении очень важных для региона партийных проектах. Первое - проект строительства новых школ, продолжение программы по ремонту спортивных залов в сельских школах. Запущен новый проект - по благоустройству общественного пространства".

Речь идет партийном проекте "Наш двор", который будет реализован, в том числе, и в Мурманской области.

Депутат Государственной Думы РФ (фракция "Единая Россия") Алексей Лященко: "В 17-м году будут выделены более 100 миллионов со стороны федерального бюджета. И порядка такой же суммы - со стороны регионального бюджета. И, конечно, будет правильно и так и должно быть, и внебюджетное финансирование. Эти деньги будут направлены на благоустройство дворов".







