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23.12.2016 19:25

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась без малого 4 часа

Елена Ямаш.


Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут. Не побив рекорд 2008 года по продолжительности, она стала одной из самых насыщенных по количеству вопросов. Глава государства успел ответить на 62 вопроса. На местах - в регионе также внимательно следили - о чем спрашивали главу государства журналисты, и что он отвечал. И вот первые отклики.
Сопредседатель регионального отделения "Общероссийского народного фронта", председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам молодежи и спорту, фракция "Единая Россия" Лариса Круглова: "Различные темы звучали и тема налогов. Президент сказал, что подоходный налог у нас не самый высокий и надо сохранять эту позицию, и звучали вопросы почему здравоохранение у нас бесплатное но есть и платные услуги, поэтому вопросы различные и они очень волнуют людей, и президент полно, корректно отвечал на все поставленные вопросы".
Главный редактор Информационного агентства "Би-порт"Вячеслав Городецкий: "Есть общая тенденция вопросов, которые беспокоят всю страну, это и экономика - что с ней будет, и пенсии, и Крым, пока еще до сих пор, и сейчас добавилась еще и Сирия. И на все эти эти вопросы президент дает более менее развернутые вопросы".
Председатель мурманского регионального отделения общественной организации "Союза журналистов России" Николай Бакшевников: "Чем больше набивается народу, чем больше региональных журналистов, тем труднее попасть в какую-то струю и получить слово, что-то спросить". Слава богу, ямальцы получили слово, прозвучала Сабетта, это слово для нас известное, этот порт как-никак, но уже работает. И судя по тому, что сказал президент, это будет мощный порт, и он поможет развитию нашего региона. И это хорошо".
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