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23.12.2016 19:20

Последнее в уходящем году заседание Мурманской областной антинаркотической комиссии

Илья Комлев.

Сегодня прошло последнее в уходящем году заседание областной антинаркотической комиссии. Его провела губернатор Марина Ковтун. Отчитывались муниципалитеты - Апатиты и Кандалакшский район. Ситуацию в регионе можно охарактеризовать как стабильную. По многим показателям, есть, пусть небольшая, но положительная динамика. В Апатитах, к примеру, количество зарегистрированных наркобольных сократилось с 14-го. Но успокаиваться нельзя. За этими цифрами - человеческие жизни.
Глава администрации г. Апатиты Николай Бова: "В этом году в Апатитах есть конкретный вызов для антинаркотической комиссии. Это 20 случаев наркопреступлений среди несовершеннолетних. Все они известны. 10 человек их совершили. Из них 6 человек - это учащиеся Апатитского политехнического колледжа".
Статистика преступлений снижается. В сравнении с январем 2016-го сократилось и число стоящих на учете подростков. В Кандалакшском районе за 12 месяцев - ни одного вызова скорой, связанного с употреблением психотропных веществ. Но проблемные точки есть.
Заместитель главы администрации Кандалакшского района Ирина Просоленко: "Значительно увеличивается население Алакуртти, потому что возобновляется 80 мотострелковая бригада. Мы сейчас тесно работаем с военной комендатурой Алакуртти. Они проводят рейды. И там имели место случаи выявления среди военнослужащих лиц, которые были замечены в употреблении наркотических средств".

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