Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.12.2016 18:50

В областном центре состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов

Яков Осетров.


В Мурманске состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов года, а также активных организаторов физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, ветеранов спорта, судей и тренеров спортшкол. Приветствуя их, руководители города во главе с избранным мэром Дмитрием Филипповым отметили, что успехи спортсменов внесли ощутимый вклад в имидж столицы Заполярья. Ведь многие стали чемпионами. Им есть, что вспомнить в 2016.
Спортсмен Кирилл Паньков: "Это Азиатские игры, на которых я завоевал 4 золотые медали и тем самым - пробил себе путёвку на паралимпийские игры, которые недавно проходили в Рио-де-Жанейро. Вот эта медаль!!!"
Кирилл, правда, выступал от Узбекистана, но это связано лишь с ограничениями, наложенными на российских спортсменов. В душе же он остается мурманчанином, и гордится свои городом, где создаются хорошие условия для спорта, которым занимаются около 80 тысяч человек. За 5 лет построены 50 площадок, соответствующих современным стандартам. В мощный спорткомлекс, приспособленный, в том числе, для инвалидов, превратился бассейн "Авангард". Фестиваль "Мурманская миля" получил новое имя "Гольфстрим" и новый импульс, который ощутили более 10 тысяч гостей из 18 стран. Немало планов и на будущий год.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.85
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.