В областном центре состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов

Яков Осетров.



В Мурманске состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов года, а также активных организаторов физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, ветеранов спорта, судей и тренеров спортшкол. Приветствуя их, руководители города во главе с избранным мэром Дмитрием Филипповым отметили, что успехи спортсменов внесли ощутимый вклад в имидж столицы Заполярья. Ведь многие стали чемпионами. Им есть, что вспомнить в 2016.

Спортсмен Кирилл Паньков: "Это Азиатские игры, на которых я завоевал 4 золотые медали и тем самым - пробил себе путёвку на паралимпийские игры, которые недавно проходили в Рио-де-Жанейро. Вот эта медаль!!!"

Кирилл, правда, выступал от Узбекистана, но это связано лишь с ограничениями, наложенными на российских спортсменов. В душе же он остается мурманчанином, и гордится свои городом, где создаются хорошие условия для спорта, которым занимаются около 80 тысяч человек. За 5 лет построены 50 площадок, соответствующих современным стандартам. В мощный спорткомлекс, приспособленный, в том числе, для инвалидов, превратился бассейн "Авангард". Фестиваль "Мурманская миля" получил новое имя "Гольфстрим" и новый импульс, который ощутили более 10 тысяч гостей из 18 стран. Немало планов и на будущий год.





