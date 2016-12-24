"Век Мурманска". 2012 год

В 2012 году в газете «Вечерний Мурманск» начался масштабный проект - «100 страниц истории к 100-летию Мурманска», длившийся 4 года - вплоть до юбилея областного центра. В апреле в Октябрьском округе явилась новая улица - Сосновый проезд, а в областном драмтеатре в рамках 11-го Московского Пасхального фестиваля прошёл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Это был второй приезд в Мурманск знаменитого дирижёра. 20 мая барк «Седов» впервые отправился в кругосветное путешествие, длившееся более года. За это время учебный корабль преодолел более 40 тысяч морских миль, прошёл по волнам 5 океанов, побывал в портах 4 континентов. Летом 2012-го в Мурманске был списан один из самых прославленных в мире атомоходов - «Арктика», который первый в истории достиг Северного полюса в надводном положении - 17 августа 1977 года. Вопрос по его сохранению и переоборудованию в филиал музея Арктики и Антарктики до сих пор находится в стадии разработки. В сентябре в центральной Арктике состоялись межвидовые командные учения Западного военного округа с участием кораблей Северного флота - впервые такого масштаба со времен СССР. Кстати, именно в этом году корабли Северного флота вновь начали активно выходить в дальние боевые походы - в частности, участвовали в охране гражданских судов от пиратов в Аденском заливе. А в конце года на улице Саши Ковалёвой в Мурманске торжественно открыли памятник Ждущей. С обзором основных событий того времени - главный библиотекарь отдела краеведения областной научной библиотеки Светлана Савилова.