Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.12.2016 19:00

В столице Заполярья прошло совещание, предметом обсуждения которого стали поправки в закон об ОСАГО

Алексей Котович.

Поправки в закон об ОСАГО стали предметом обсуждения на совещании в региональном отделении "Банка России". В нем приняли участие депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Лященко и заместитель председателя банка Владимира Чистюхин. Законопроект принятый Госдумой в первом чтении дорабатывался с учетом интересов автовладельцев. В первую очередь, приняты поправки о приоритете натуральной формы возмещения ущерба. Страховая компания сможет выбрать, как возмещать вред, причиненный машине в результате ДТП - организовать и оплатить ремонт или выплатить деньги.
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Лященко: "Речь идет о многих вопросах, в том числе о том, чтобы сохранить тарифы на ОСАГО, не допустить их увеличения, о создании реестра авторемонтных мастерских, создание системы надзора, как за страховыми компаниями, так и за авторемонтными мастерскими. С целью обеспечения качества и сроков исполнения ремонтов".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.85
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.