В столице Заполярья прошло совещание, предметом обсуждения которого стали поправки в закон об ОСАГО

Алексей Котович.

Поправки в закон об ОСАГО стали предметом обсуждения на совещании в региональном отделении "Банка России". В нем приняли участие депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Лященко и заместитель председателя банка Владимира Чистюхин. Законопроект принятый Госдумой в первом чтении дорабатывался с учетом интересов автовладельцев. В первую очередь, приняты поправки о приоритете натуральной формы возмещения ущерба. Страховая компания сможет выбрать, как возмещать вред, причиненный машине в результате ДТП - организовать и оплатить ремонт или выплатить деньги.

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Лященко: "Речь идет о многих вопросах, в том числе о том, чтобы сохранить тарифы на ОСАГО, не допустить их увеличения, о создании реестра авторемонтных мастерских, создание системы надзора, как за страховыми компаниями, так и за авторемонтными мастерскими. С целью обеспечения качества и сроков исполнения ремонтов".











