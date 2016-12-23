Обеспечение комфортных условий для жизни горожан и работы предпринимателей – важнейшие задачи в работе главы города Мурманска. Марина Ковтун встретилась с избранным мэром заполярной столицы Дмитрием Филипповым

Алексей Котович.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с избранным главой заполярной столицы Дмитрием Филипповым, на которой обозначила приоритеты деятельности муниципальной власти. Задача обеспечение комфорта для горожан и бизнеса должны стать важнейшими направлениями в работе мэра. Говоря о развитии областного центра Марина Ковтун отметила необходимость улучшения инвестклимата и повышения эффективности работы по приватизации городского имущества. Продолжение должны получить программы по строительству "социальных домов" для переселения из аварийного жилья. Актуальным вопросом названо - усиление контроля над коммунальными службами города.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В последние годы Мурманск жил под знаком подготовки к столетию, набрал хороший темп. И этот темп сбавлять нельзя. Чтобы люди не подумали, что столетие отгремело, а теперь хоть трава не расти. Конечно, нужно, чтобы горожане видели улучшения, которые должны происходить в городе. Ненужных или мелких проблем в городе нет. Все, о чем говорят горожане должно стать для вас вопросами первоочередной повестки".

Избранный глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Безусловно, я прекрасно понимаю тот уровень ответственности, который возложен на главу муниципального образования г. Мурманск. Мурманчане всегда были отзывчивыми и открытыми людьми, но в то же время очень чуткими и требовательными людьми. Работать в полсилы, в полмеры здесь, конечно, не получится. Все проблемы, которые вы озвучили, безусловно, очень важные. Одна из последних, злободневных проблем связанных с коммунальными службами на сегодняшний момент взята уже на контроль".













