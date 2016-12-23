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23.12.2016 18:40

В Заполярном сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной продаже оружия

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Печенгскому району поступила информация о том, что один из местных жителей собирается продать холодное оружие. В ходе специальных мероприятий подозреваемый – ранее не судимый житель города Заполярный 1985 года рождения – был задержан оперативниками около дома по переулку Советскому в момент осуществления сделки. Согласно проведенной экспертизе оружия, северянин продал кортик, который является военным холодным клинковым оружием и должен быть зарегистрирован в органах внутренних дел в установленном порядке.

Мужчина пояснил, что оружие ему досталось в наследство от деда, который был военным моряком. Он решил продать кортик за 13 тысяч рублей, так как ему нужны были деньги. О том, что данное оружие хранить, а тем более продавать без специального разрешения нельзя, он не знал.

По факту в отношении жителя Заполярного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по Печенгскому району)
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