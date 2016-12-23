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23.12.2016 13:45

Маленьким пешеходам вручили полезные подарки - яркие фликеры

Татьяна Нестерова.

Наступающие новогодние каникулы - праздник для детворы, но и тревога для родителей. Маленькие пешеходы должны строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными при пересечении проезжей части как на светофоре, так и в неустановленных местах. Круглый год об этом напоминают инспекторы ГИБДД, а под Новый год особенно. В 38 школе Мурманска полицейские, представители ОНФ и 35 судоремонтного завода вручили ребятам актуальные, полезные подарки-яркие фликеры. Ношение светоотражателей - особенно в полярную ночь - это, в первую очередь, безопасность северян. И не только на дорогах.

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