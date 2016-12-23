В Заполярье увеличилось число должников

Анастасия Русинова.

В регионе увеличилось число должников. По данным управления службы судебных приставов, в этом году на рассмотрении находилось более 600 тысяч исполнительных производств - это на 9% больше, чем в прошлом году. Почти 202 миллиона рублей удалось вернуть в бюджеты всех уровней. Львиную долю долгов, по-прежнему, составляют штрафы ГИБДД и долги за жилищно-коммунальные услуги. За год выписано 15,5 тысяч постановлений, ограничивающих выезд за пределы страны и возбуждено более 400 уголовных дел.