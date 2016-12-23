В областной детско-юношеской библиотеке для школьников из оздоровительных лагерей пройдут мероприятия, посвященные Новому году

Ежедневно с 26 по 30 декабря в 11.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека (г. Мурманск, ул. Буркова, д.30, отдел обслуживания учащихся 1-4 классов) приглашает младших школьников, посещающих пришкольные оздоровительные лагеря, на литературно-игровой праздник «Петушиные истории».

Юные читатели познакомятся с историей и традициями празднования Нового года в разных странах, узнают о хозяине наступающего года - Петухе, смогут поучаствовать в интересных и забавных играх, конкурсах, эстафетах, инсценировках.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/