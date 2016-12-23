Юных мурманчан ждут «новогодние приключения»

26 декабря в 17.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, отдел литературы по искусству) состоится театрализованный праздник «Новогодние приключения».

Дошколят Центра раннего развития ждут необычные сказочные приключения и встреча с любимыми героями: Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Маленькие мурманчане поучаствуют в празднике, покажут новогодние костюмы, прочитают стихи, споют и потанцуют. Ребят ждут веселый хоровод и подарки.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/