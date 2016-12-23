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23.12.2016 14:15

Фильм жительницы Снежногорска Кристины Григорян вышел в финал Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые авторы о молодых инвалидах»

В Москве в Российской государственной библиотеке для молодежи состоялось торжественное подведение итогов Всероссийского конкурса короткометражных фильмов «Преодоление»: молодые авторы о молодых инвалидах», который проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года российского кино.

На конкурс было представлено 169 творческих работ из 46 регионов от Вологодской области до Камчатского края, от Санкт-Петербурга до Краснодарского края. Конкурсные работы показали, как  удается молодым людям с ограниченными возможностями реализовывать  себя, преодолевать проблемы, с которыми они сталкиваются в процессе адаптации ко взрослой жизни, как в этом им помогают находящиеся рядом люди.
В финал вышли 46 работ. В число лучших работ вошел короткометражный фильм читательницы Городской библиотеки «Центр-Книга» г. Снежногорск  Кристины Григорян «Солнечный супергерой».  Свой фильм Кристина посвятила снежногорцу - Славе Грещуку, доброжелательному, активному и творческому молодому человеку, участнику городских мероприятий и постоянному  гостю  библиотеки. Герой фильма также увлекается чтением книг, спортом и  танцами. Киноработа удостоена диплома финалиста конкурса «Преодоление».
 
 
/Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск/
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