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23.12.2016 14:30

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области состоялось первое заседание общественно-консультативной группы

Заседание началось с приятного сюрприза. Начальник Управления по вопросам миграции Мурманской области Борис Макаревич поблагодарил собравшихся за плодотворную работу в составе общественно-консультативного совета при УФМС России по Мурманской области. Каждому члену совета Макаревич вручил благодарственные письма, отметив серьезный вклад общественников в обеспечение открытости и прозрачности миграционной политики региона.

Общественно-консультационный совет в связи с реорганизацией ведомства был преобразован в постоянно действующую общественно-консультативную группу. Ее председателем единогласно была выбрана член Общественного совета при УМВД России по Мурманской области доцент Мурманского государственного арктического университета Александра Бурцева.

Основной темой обсуждения на первом заседании рабочей группы стало распределение квоты для оформления разрешения на временное проживание иностранных граждан на территории Мурманской области. В соответствии с решением Межведомственной комиссии при Правительстве Мурманской области, 70% от выделенных на 2017 год разрешений будут переданы лицам, имеющим статус беженца или временное убежище, либо иностранным гражданам, имеющим основания для участия в Государственной программе переселения соотечественников.

Для остальных иностранных граждан выделено 168 разрешений на временное проживание, из которых 80 планируется распределить на территории областного центра. Оставшиеся разрешения будут равномерно распределяться на территории всех муниципальных образований региона.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций при распределении разрешений, на заседании рабочей группы было принято решение провести дополнительную встречу с руководителями диаспор, на которой будет принято окончательное решение о количестве претендентов на получение квоты от каждой национальной группы.

После обсуждения основного вопроса начальник отдела по работе с гражданами России Управления по вопросам миграции Александр Саврасов довел до присутствующих информацию, что с 1 февраля 2017 года подача на оформление общегражданских паспортов и их выдача будет осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области.

В завершение заседания члены рабочей группы обсудили план своей работы в будущем году. Общественники пришли к выводу, что работу по взаимодействию представителей общества с миграционной службы необходимо продолжить в таком же активном ключе, как и до ее реорганизации.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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