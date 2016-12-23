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23.12.2016 14:00

Полиция предупреждает северян о совершении мошенничеств с использованием сети Интернет

В отдел полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний житель областного центра. Молодой человек пояснил, что, находясь в поиске работы, он разместил соответствующее объявление в сети Интернет. Вскоре ему позвонил неизвестный и сообщил заведомо ложные сведения о вакансии водителя в одном из государственных учреждений города. Под предлогом пополнения счета мобильного телефона с последующим возвратом денежных средств на собеседовании злоумышленник завладел его деньгами в сумме 4 тысячи рублей.

От действий мошенников пострадала и 25-летняя жительница города Апатиты. Девушка рассказала, что с аккаунта знакомой в сети Интернет ей пришло сообщение с просьбой о финансовой помощи. Потерпевшая согласилась оказать помощь и перевел 3000 рублей на указанный расчетный счет. Позже выяснилось, что знакомая с просьбой о займе к ней не обращалась, а ее аккаунт был взломан неизвестным злоумышленником.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Потерпевшие сообщили полицейским, что знали о подобных случаях мошенничеств из СМИ, однако все равно попались на уловки мошенников.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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