В Мурманске начали работать елочные базары

Анастасия Русинова.

Настоящую новогоднюю красавицу можно приобрести в любом округе города. Для этого определены специальные места. В этом году северянам предлагают живые ели, сосны, рождественские венки и букеты из хвойных ветвей. Они привезены из Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Карелия. Продажа продлится до 31 декабря включительно. В субботу - 24 декабря - на площади Пять Углов развернется настоящая предновогодняя ярмарка. Мурманчан будут встречать творческие народные коллективы с веселыми песнями и горячей выпечкой. Начало в 13 часов.





