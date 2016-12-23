В выходные на Кольском полуострове будет морозно

Анастасия Русинова.

По сообщению Гидрометцентра, столбики термометров опустятся ниже нуля. Сегодня в течение дня температура воздуха 0 ...- 5 градусов. Уже в субботу -3..-8, а ночью в центральных районах области дойдет и до -20 градусов. Также синоптики ожидают небольшой снег и умеренный ветер, сохранится гололедица, местами сильная. На широте Мурманска становится светлее, пик полярной ночи уже позади, темнота отступает, как говорят "день прибавляется", а первый рассвет северяне встретят 11 января.