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25.12.2016 15:00

Областной театр кукол продолжает путешествие по Мурманской области в рамках новогодней кампании

Артисты областного театра кукол продолжают гастролировать по городам и поселкам Мурманской области с новогодними спектаклями.

 В рамках новогодней кампании артисты театра подарят маленьким северянам новогодние спектакли:
 26 декабря в 10.30 – показ спектакля «Колобок» в п. Зверосовхоз (Сельский дом культуры, ул. Зеленая, д. 14);
 26 декабря в 17.00 – показ спектакля «Колобок» в п. Кильдинстрой (Кильдинский городской Дом культуры, ул. Советская, 2);
 27 декабря в 10.00 и 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» п. Гаджиево (средняя общеобразовательная школа №279, ул. Душенова, 90-А);
 28 декабря в 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» в п. Мурмаши (средняя общеобразовательная школа №1, ул. Советская, 18).
25 декабря спектакли и новогодняя интермедия стартуют на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.


/Мурманский областной театр кукол/
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