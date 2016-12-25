Областной театр кукол продолжает путешествие по Мурманской области в рамках новогодней кампании

Артисты областного театра кукол продолжают гастролировать по городам и поселкам Мурманской области с новогодними спектаклями.

В рамках новогодней кампании артисты театра подарят маленьким северянам новогодние спектакли:

26 декабря в 10.30 – показ спектакля «Колобок» в п. Зверосовхоз (Сельский дом культуры, ул. Зеленая, д. 14);

26 декабря в 17.00 – показ спектакля «Колобок» в п. Кильдинстрой (Кильдинский городской Дом культуры, ул. Советская, 2);

27 декабря в 10.00 и 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» п. Гаджиево (средняя общеобразовательная школа №279, ул. Душенова, 90-А);

28 декабря в 12.00 – показ спектакля «Музыкальный переполох» в п. Мурмаши (средняя общеобразовательная школа №1, ул. Советская, 18).

25 декабря спектакли и новогодняя интермедия стартуют на площадке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.



/Мурманский областной театр кукол/