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23.12.2016 17:40

Режим работы Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников

В подразделениях Мурманской городской ветеринарной лечебницы на период новогодних праздников (с 30.12.2016 по 09.01.2017 года)  установлен следующий режим работы:

Ул. Книповича д. 51А

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00
31.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
01.01.2017 – выходной
02.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
03.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
04.01.2017 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
05.01.2017– с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
06.01.2017 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
07.01.2017 – выходной
08.01.2017 -  выходной
09.01.2017 - с 09.00 до 20.00

Ул. Шабалина д. 45

30.12.2016 – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
31.12.2016 – 08.01.2017 – выходной
09.01.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Ул. П.Осипенко д. 8

30.12.2016 – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
31.12.2016 – 09.01.2017 – выходной
10.01.2017 – с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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