7 декабря 2016 года 2879 одиннадцатиклассников Мурманской области успешно написали итоговое сочинение, что составляет 96,1% от общего числа принявших участие в работе. Число успешно написанных работ осталось на уровне прошлого года. С изложением справились все выпускники общеобразовательных школ. В этом году итоговые сочинения (изложения) проверяли муниципальные комиссии.

Среди предложенных Федеральной службой по надзору в сфере образования тем сочинений наиболее востребованной у школьников стала тема «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», ее выбрали 43,4% участников итоговой работы. Второй по популярности стала тема «Какой поступок можно назвать бесчестным?», ее выбрали 26,2% выпускников. Сочинение на тему «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?» предпочли 13,5% участников. Оставшиеся 12,9% школьников заинтересовались темой «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?». И лишь 4% выпускников остановились на вопросе «Согласны ли Вы с утверждением Э.М. Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?».

«Итоговое сочинение (изложение) прошло в штатном режиме. Общественные наблюдатели, присутствовавшие в каждом пункте проведения работы, нарушений не выявили. Особое внимание было уделено детям с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии со всеми требованиями для некоторых участников были созданы пункты на дому», - отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Выпускники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительной причине или не завершившие экзамен по уважительной причине, а также выпускники прошлых лет смогут написать сочинение (изложение) повторно 1 февраля и 3 мая 2017 года. В рамках осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения) региональной комиссией будет проведена выборочная перепроверка.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /