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23.12.2016 13:30

Начата разработка универсальной методики подсчета количества безнадзорных животных, обитающих на территории Мурманской области

В Комитете по ветеринарии Мурманской области состоялось рабочее совещание по вопросу разработки универсальной методики подсчета количества безнадзорных животных, обитающих на территории Мурманской области. 

В совещании приняли участие представители МАГУ, ММБИ, региональной госветслужбы, администрации г.Мурманска, организации, осуществляющей отлов и содержание безнадзорных животных в Мурманской области, специалисты из Карелии. 

Наиболее проблемным вопросом в сфере регулирования численности безнадзорных животных является отсутствие достоверных данных. В связи с этим Комитетом по ветеринарии Мурманской области начата разработка универсальной методики подсчета, которая позволит повысить эффективность проводимых работ по отлову и рациональность расходования средств областного бюджета, выделяемых на регулирование численности безнадзорных животных.

Посредством видеосвязи была заслушана информация представителя всероссийского фонда «Большие сердца», председателя Петрозаводского городского общества защиты животных, зоолога  Владимира Рыбалко о результатах, проведенных в 2002–2008 годах научных исследованиях по определению численности безнадзорных животных в Карелии и применении их на практике. Участники совещания выразили готовность к участию в разработке методики, адаптированной к условиям Мурманской области и определились в основных направлениях и этапах работы по ее созданию.         

Принято решение до конца января 2017 года подготовить  предложения по определению зон и пробных площадок в г.Мурманске для просчета безнадзорных животных и формирования популяционных показателей. По инициативе представителя МАГУ в данной работе могут принять участие студенты – будущие биологи. 


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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