"Новый год в Простоквашино". В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет семейный праздник

Елена Ястребова.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает юных северян на семейный праздник "Новый год в Простоквашино". Ребята примут участие в веселых конкурсах, викторинах, отгадают загадки. Шарик и Матроскин расскажут как красиво нарядить новогоднюю елку, а почтальон Печкин даст пару советов по подготовке к предстоящему празднику.

И это еще не все. Настоящим сюрпризом для ребят станет встреча с Дедом Морозом. Он поздравит всех с наступающим Новым годом и подарит подарки.

Мероприятие состоится 25 декабря в 12.00.

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