Приказом Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов по всем предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году. Значения минимального количества баллов остались неизменными.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:

- по русскому языку - 24 балла;

- по математике профильного уровня - 27 баллов.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно).

Документ также устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по всем учебным предметам:

- по русскому языку - 36 баллов;

- по математике - 27 баллов;

- по физике - 36 баллов;

- по химии - 36 баллов;

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 40 баллов;

- по биологии - 36 баллов;

- по истории - 32 балла;

- по географии - 37 баллов;

- по обществознанию - 42 балла;

- по литературе - 32 балла;

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) -22 балла.



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