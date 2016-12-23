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23.12.2016 11:00

Установлено минимальное количество баллов по всем предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году

Приказом Рособрнадзора установлено минимальное количество баллов по всем предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году.  Значения минимального количества баллов остались неизменными.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования:
- по русскому языку - 24 балла;
- по математике профильного уровня - 27 баллов.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по пятибалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно).

Документ также устанавливает минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по всем учебным предметам:
- по русскому языку - 36 баллов;
- по математике - 27 баллов; 
- по физике - 36 баллов;
- по химии - 36 баллов; 
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 40 баллов; 
- по биологии - 36 баллов;
- по истории - 32 балла;
- по географии - 37 баллов;
- по обществознанию - 42 балла; 
- по литературе - 32 балла; 
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) -22 балла. 


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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