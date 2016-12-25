Прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по факту реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

Согласно материалам дела, мужчина, проживающий на территории Кольского района, с целью извлечения прибыли приобрел спиртосодержащую жидкость, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, разбавил ее водой, разлил в пластиковую бутылку. А затем, выдавая указанную жидкость за качественный питьевой спирт или водку сбыл ее местному жителя.

Проведенной экспертизой установлено, что реализованная подозреваемым спиртосодержащая жидкость содержит токсическую микропримесь – диэтилфталат, который вызывает расстройство здоровья, а при длительном постоянном употреблении создает угрозу жизни человека.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

В случае направления уголовного дела в суд, виновнику грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Прокуратура Мурманской области