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24.12.2016 15:00

В Ловозере за поджог женщины осужден местный житель

Ловозерским районным судом за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей), осужден житель с. Ловозеро.

В суде установлено, что в ходе распития спиртных напитков он на почве ревности облил легковоспламеняющейся спиртовой жидкостью свою знакомую, а затем поджег ее. В результате возгорания одежды, потерпевшей были причинены особые страдания, мучения и различной степени термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, которые по степени тяжести расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.
С учетом тяжести совершенного преступления обстоятельств его совершения, личности подсудимого, суд согласился с позицией прокурора о невозможности исправления мужчины без изоляции от общества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Также при вынесении приговора судом в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с него более 180 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшей.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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