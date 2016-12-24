В Ловозере за поджог женщины осужден местный житель

Ловозерским районным судом за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, мучениями для потерпевшей), осужден житель с. Ловозеро.

В суде установлено, что в ходе распития спиртных напитков он на почве ревности облил легковоспламеняющейся спиртовой жидкостью свою знакомую, а затем поджег ее. В результате возгорания одежды, потерпевшей были причинены особые страдания, мучения и различной степени термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, которые по степени тяжести расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

С учетом тяжести совершенного преступления обстоятельств его совершения, личности подсудимого, суд согласился с позицией прокурора о невозможности исправления мужчины без изоляции от общества и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также при вынесении приговора судом в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с него более 180 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области