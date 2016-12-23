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23.12.2016 13:00

​В Терском районе в суд направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

Заместителем прокурора Терского района Василием Загайкевичем утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Расследованием уголовного дела установлено, что в ночь с 04 на 05 июня 2016 года северянин, находясь в алкогольном опьянении, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно причинил ножевое ранение жителю посёлка Умба, 1992 г.р. Поводом для нанесения телесных повреждений послужило то, что потерпевший требовал от него вернуть ему денежный долг.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина был ранее судим за преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, отбывал наказание в местах лишения. На период предварительного следствия по данному уголовному делу ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В случае вынесения судом обвинительного приговора северянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.


Прокуратура Мурманской области
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