Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
25.12.2016 13:00

«Книжные бобры». В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча клуба любителей чтения

Сегодня в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, сектор новой художественной литературы) состоится предновогодняя встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры».

В последнее воскресенье уходящего года члены клуба соберутся, чтобы обсудить книгу месяца - «Ночное кино» Мариши Пессл, а также весело отпраздновать наступающий Новый год.
«Ночное кино» - невероятно интригующий роман о загадочном кинорежиссере Станисласе Кордова, который вот уже много лет не снимает кино и не показывается на публике. Его поклонники не устают пересматривать те 13 фильмов, что он снял, и находить в них все новые и новые смыслы. Журналист Стивен Макгрет одержим стремлением доказать всему миру, что Кордова – сущий дьявол, и такой шанс ему предоставляется. Никто не знает, куда он его в итоге приведет. Книга стала настоящим бестселлером, о ней пишут, говорят и спорят.
 
/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.85
Евро = 63.54
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.