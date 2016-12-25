«Книжные бобры». В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится встреча клуба любителей чтения

Сегодня в 16.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, д. 30, сектор новой художественной литературы) состоится предновогодняя встреча клуба любителей чтения «Книжные бобры».

В последнее воскресенье уходящего года члены клуба соберутся, чтобы обсудить книгу месяца - «Ночное кино» Мариши Пессл, а также весело отпраздновать наступающий Новый год.

«Ночное кино» - невероятно интригующий роман о загадочном кинорежиссере Станисласе Кордова, который вот уже много лет не снимает кино и не показывается на публике. Его поклонники не устают пересматривать те 13 фильмов, что он снял, и находить в них все новые и новые смыслы. Журналист Стивен Макгрет одержим стремлением доказать всему миру, что Кордова – сущий дьявол, и такой шанс ему предоставляется. Никто не знает, куда он его в итоге приведет. Книга стала настоящим бестселлером, о ней пишут, говорят и спорят.



/Мурманская областная детско-юношеская библиотека/