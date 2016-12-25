"Рождественская сказка". В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие традиционной ежегодной предновогодней выставки

Сегодня в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 2 этаж, коридор) состоится открытие традиционной ежегодной предновогодней выставки "Рождественская сказка", которую организует областной клуб флористов "Природа и творчество" под руководством Людмилы Кривошеевой.

На выставке будет представлено более 300 работ 50 коллективов области: школ, гимназий, детских домов и интернатов, детских садов. Работы участников представлены по темам "Зимняя сказка" и "Природа глазами детей" и выполнены из природного и подручного материалов в разном формате: напольные, настенные, подвесные конструкции. Разнообразна и техника представленных работ: флористика, бумагопластика, лоскутная аппликация, валяние шерстью.

20 января 2017 года будут подведены итоги выставки и лучшие работы участников будут определены в 9 номинациях: "Родное Заполярье", "Экология и дети", "Объёмные конструкции", "Рождественское интерьерное украшение", "Арт-Ёлка", "Сказка вместе с нами", "Злаки и пух", "Символ Года" и "Приз зрительских симпатий".

Выставка "Рождественская сказка" работает до 20 января 2017 года.



/Мурманский областной краеведческий музей/