Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.12.2016 12:30

В г. Полярный для юных северян состоится новогодний спектакль «Веселый колокольчик»

23 декабря в 17.00 в Городском центре культуры «Север» (г. Полярный, ул. Гаджиева, 3) для юных северян состоится новогодний спектакль «Веселый колокольчик».

Ребята, достигшие высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, увидят новогоднюю фантазию с песнями, танцами и чудесами «Волшебный колокольчик». В спектакле примут участие образцовый самодеятельный коллектив драматический театр «Софитум», а также вокальные и танцевальный коллективы Централизованной клубной системы г. Полярный. Поздравить всех ребят с наступающим Новым Годом придет Марина Дюпина, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по социальным вопросам.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.86
Евро = 63.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.