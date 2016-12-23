Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" в эту субботу в 11.20 на канале "Россия 1"

Мы провожаем 2016-й год. Традиционно, перебирая в памяти события, которыми он нам запомнился.

Столетие отпраздновала столица Кольского Заполярья. Подарком стала новая Ленинградка, в стенах областной филармонии зазвучал орган, Морской вокзал распахнул свои ворота.

Не всё, конечно, получалось. Каким будет следующий год, зависит только от нас. И пусть всё, что загадано в новогоднюю ночь обязательно сбудется.

Расскажем о спортивных успехах уходящего года, символе года нового, из подручных материалов научимся создавать сказку и вместе украсим елку.

Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, для кого-то первое в жизни, зимние забавы, и, конечно, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" уже в эту субботу в 11.20 на канале "Россия 1". Не пропустите!