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23.12.2016 09:43

Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" в эту субботу в 11.20 на канале "Россия 1"

Мы провожаем 2016-й год. Традиционно, перебирая в памяти события, которыми он нам запомнился.

Столетие отпраздновала столица Кольского Заполярья. Подарком стала новая Ленинградка, в стенах областной филармонии зазвучал орган, Морской вокзал распахнул свои ворота.
Не всё, конечно, получалось. Каким будет следующий год, зависит только от нас. И пусть всё, что загадано в новогоднюю ночь обязательно сбудется.
Расскажем о спортивных успехах уходящего года, символе года нового, из подручных материалов научимся создавать сказку и вместе украсим елку.
Праздничное зажжение телевизионной вышки, катание на лыжах, для кого-то первое в жизни, зимние забавы, и, конечно, поздравление Деда Мороза - в программе "Теле-Новый год-2017" уже в эту субботу в 11.20 на канале "Россия 1". Не пропустите!
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